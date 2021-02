Energisa Implanta Serviço de Vistoria Virtual de Padrão na Região de Catanduva

Solicitar uma nova ligação de energia elétrica ficou muito mais fácil. Desde 2019, a Energisa Sul-Sudeste passou a oferecer aos clientes da concessionária a ‘Vistoria Virtual de Padrão’, inspeção que desburocratiza o processo e evita transtornos. O projeto que chega a Catanduva, já é realizado de forma pioneira na região de Presidente Prudente, onde desde 2019 foram realizadas mais de 500 vistorias nesta modalidade.

No modelo de solicitação convencional, seguindo as normas e regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o cliente faz o pedido de vistoria e, após aprovada, a ligação de energia é realizada. Em média, esse processo leva de três a cinco dias, e no caso de correções na obra, o tempo pode aumentar. Pelo modelo virtual, alternativo, a vistoria passa a ser realizada no momento em que é finalizado o padrão, reduzindo o prazo e trazendo benefícios. Em caso de alguma irregularidade, sendo identificada na hora, o processo é ainda mais rápido e eficaz.

Para solicitar a vistoria, a orientação é que o profissional que fez a construção do padrão faça o agendamento online pelo Whatsapp (18) 9919-2827. Assim que o responsável técnico pela obra finalizar a instalação do padrão, a inspeção é realizada online, via chamada de vídeo. Dessa forma é possível saber se o padrão está dentro das normas da concessionária, evitando reprovações.

Alexandre Barbosa Rocha trabalha como eletricista há 6 anos e realizou a primeira vistoria nesse formato em setembro de 2020. Facilidade que ele diz que vai levar para o resto da vida. “Esse processo facilitou e agilizou o meu trabalho. Antes, eu precisava ir ou ligar em uma agência da Energisa e pedir a inspeção para ligar a energia do meu cliente. Agora, o agendamento é feito pela internet e assim que eu termino preciso apenas ligar para a Energisa e filmar o padrão que construí. Na mesma hora já sei se preciso ou não fazer alguma modificação. Depois disso, a equipe já vem para ligar de vez a luz. Uma agilidade e facilidade que eu indico sempre aos meus amigos e clientes”, conta o eletricista.

Ainda segundo o eletricista, essa nova forma de vistoria traz mais segurança aos profissionais da área elétrica. “Como o resultado da vistoria sai na hora, temos a certeza que nosso trabalho foi bem realizado”, conclui Alexandre.

As vistorias são feitas com o auxílio de smartphones e não havendo irregularidades, o próprio técnico da Energisa acompanhará o pedido até o momento da ligação. “A vistoria virtual foi implantada com o objetivo de dar maior rapidez ao processo e descomplicar a vida das pessoas, seja de quem constrói o padrão, do empresário ou do morador, que necessitam da energia elétrica. Essa inovação traz ainda: agilidade, facilidade e, principalmente segurança – nesse período de pandemia – onde os profissionais da empresa seguem à risca os protocolos para garantir o distanciamento social e a saúde, além de continuarmos com nossa nobre missão de fornecer energia elétrica. Com a implantação dessa nova modalidade, provocamos também um grande impacto na eficiência e qualidade final do trabalho”, diz Tiago Luis Diorio Sanches, gerente do Departamento de Operação da Energisa.

Para incentivar a vistoria virtual, a Energisa em parceria com construtoras e casas de materiais de construção realiza campanhas informativas sobre a nova forma de aprovação de padrão. Em 2021, esse trabalho continua com o objetivo de ampliar ainda mais a utilização desse serviço por parte dos profissionais.

“O objetivo é transformar a vistoria virtual em rotina, pois todos ganhamos com isso, principalmente no que se refere à agilidade da ligação elétrica”, conclui Tiago.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local