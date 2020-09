Energisa Alerta Para os Cuidados Com a Rede Elétrica na Construção Civil

Durante construções, reformas, serviços de pinturas ou ainda nos reparos e instalações de antenas de TV, é preciso ficar atento aos procedimentos de segurança. O trabalho próximo às redes elétricas exige a máxima atenção. A falta de cuidado no manuseio de materiais ou com as distâncias seguras do sistema elétrico pode ocasionar acidentes e interrupções de energia.

O último levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) aponta que o principal responsável pelas mortes ocasionadas pelo contato com a rede de energia é a construção/manutenção predial, com 55% dos casos, em 2018, onde foram registrados 891 acidentes no total, sendo 271 com vítimas fatais.

Nos 82 municípios atendidos pela Energisa Sul-Sudeste no interior de São Paulo, sul de Minas Gerais e Guarapuava (Paraná), não foram registrados acidentes em 2019 e até o mês de agosto de 2020. Mas apesar dos acidentes não acontecerem, diversas situações de risco são encontradas. “Realizamos um trabalho de conscientização com os profissionais que atuam no ramo da construção civil, manutenção predial e também com as lojas de materiais de construção e pinturas. E quando nossas equipes encontram situações de perigo, os profissionais são orientados e, se for necessário, paralisamos a obra até que ela não ofereça mais risco de acidente envolvendo a rede elétrica”, explica o coordenador de Saúde e Segurança da Energisa Sul-Sudeste, Roberto Cleverton Salles.

Roberto ainda explica que o trabalho deve executado respeitando as normas de segurança. “É preciso muita atenção durante os serviços que são realizados perto das redes de energia. Qualquer descuido pode ser fatal. Queimaduras, fraturas por quedas e até fatalidades podem acontecer quando a distância mínima de dois metros de segurança da rede de energia não é respeitada. Alguns materiais metálicos não precisam nem mesmo tocar os fios para provocar um choque elétrico. Contratar um profissional especializado e seguir todos os procedimentos de segurança é o recomendável”.

As atividades que envolvem energia elétrica devem ser realizadas de forma segura e responsável, por profissionais qualificados e autorizados. Subir em postes, trocar transformadores, fazer instalação de medidores, manobrar chaves seccionadoras na rede de energia são serviços que só as equipes da Energisa podem realizar, pois são preparadas para desenvolver o trabalho com segurança. Além de serem crime, essas atividades são perigosas e podem causar acidentes fatais.

Ações que são proibidas de serem realizadas na rede de energia ou próximas a elas: instalar câmeras de vigilância, placas publicitárias, cabos de rede de internet e demais equipamentos particulares nos postes; instalar, retirar ou adulterar medidores de energia; realizar pintura de fachadas improvisando extensores no rolo de pintura; fazer cercas ou alambrados sob a rede elétrica sem aterramento e/ou seccionamento e subir em transformadores ou estruturas de rede de energia. Somente as equipes da concessionária estão habilitadas a fazer intervenções no sistema.

A Energisa ainda deu dicas para a instalação de antenas em segurança: contrate um profissional qualificado e experiente; garanta que a instalação será feita longe de para-raios e jamais interligue o cabo da antena aos condutores elétricos; na hora da instalação não arremesse cabos sobre a rede elétrica. Mesmo eles estando encapados, a capacidade de isolamento do material pode não ser suficiente para evitar a passagem da eletricidade; não se aproxime ou toque na rede elétrica; o local ideal da instalação da antena é o lado oposto da fiação de energia elétrica. “Estamos sempre à disposição da população ou dos profissionais para sanar todas as dúvidas. Os acidentes com a energia elétrica podem ser evitados. E mais, ao identificar qualquer situação de risco, entre em contato imediatamente com a distribuidora”, finalizou Roberto.

Dúvidas ou outras informações podem ser obtidas pelos canais digitais: https://www.energisa.com.br. No APP Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular), WhatsApp (Gisa): (18) 99120-3365ou Call Center: 0800 70 10 326.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local