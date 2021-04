Energisa Alerta Para Consumo de Energia Elétrica em Tempos de Home Office e Aulas On-Line

O verão já se despediu e em algumas regiões a nova estação traz perspectivas de temperaturas mais amenas. Mesmo assim, a mudança na rotina da maioria das pessoas devido à pandemia tem contribuído para o aumento no consumo doméstico de energia elétrica. Enquanto os setores da indústria e comércio registraram queda no consumo em 2020, comparando com o ano anterior, o gasto de energia elétrica residencial cresceu, em média, 3,5% na área de concessão da Energisa Sul-Sudeste, que abrange 82 municípios, sendo 15 da região de Catanduva. “Famílias inteiras têm passado muito mais tempo em casa ao longo da pandemia. Adultos em home office, crianças e jovens estudando on-line, lazer restrito, abre e fecha de geladeira, equipamentos eletrônicos conectados o dia todo, ar-condicionado e ventiladores em vários ambientes para amenizar o calor. Tudo isso influencia diretamente no consumo da energia elétrica”, explica Thiago Peres de Oliveira, engenheiro eletricista e coordenador em Eficiência Energética da Energisa.

De acordo com o engenheiro, alguns equipamentos como ar-condicionado, geladeira, chuveiro elétrico e ferro de passar podem até ser listados entre os “vilões do consumo doméstico”. No entanto, o gasto de energia também está atrelado aos hábitos individuais e coletivos das pessoas que integram a rotina da unidade consumidora.

“Algumas práticas como guardar alimentos quentes na geladeira ou sobrecarregar a tomada com vários aparelhos, também contribuem para aumentar o consumo da energia. Por isso, além de manter as instalações elétricas revisadas, adquirir equipamentos com selo de eficiência energética e desligar aparelhos sem uso das tomadas, é importante que as pessoas adotem um comportamento consciente e assumam o compromisso diário de evitar o desperdício de energia”, enfatiza Thiago.

Para ajudar na tarefa de usar a energia elétrica de maneira consciente, a Energisa Sul-Sudeste listou alguns equipamentos e práticas que potencializam o alto consumo doméstico:

Ar-condicionado – o uso de um ar condicionado contribui para o aumento do consumo de energia em cerca de 30% durante o período mais quente do ano. Quando o calor for intenso e não puder abrir mão dele, escolha a temperatura de 23 graus e faça a manutenção e limpeza periódica dos filtros para que a sujeira não atrapalhe o bom funcionamento do aparelho. Alguns aparelhos possuem a função “modo econômico”, que de forma inteligente controlam a temperatura para o uso mais eficiente de energia.

Geladeira – certifique-se de que a vedação (borracha) está perfeita. Se não estiver funcionando bem, a geladeira pode ficar aberta, favorecendo a entrada de ar quente, o que exigirá maior gasto de energia para que o eletrodoméstico cumpra a função de refrigeração. Além disso, evite abrir a geladeira toda hora. Quanto mais tempo aberta, mais energia vai consumir. Não coloque alimentos quentes na geladeira, pois ela vai gastar mais energia para fazer com que o alimento quente chegue à temperatura dos demais.

Aparelhos em stand-by – televisão, micro-ondas, DVD, cafeteira e outros equipamentos na tomada consomem energia. Retire-os da tomada após o uso.

Chuveiro elétrico – responsável por cerca de 25% do consumo de uma residência, o chuveiro elétrico também pode contribuir para que a sua conta de luz venha alta. Então, ao utilizar esse aparelho, verifique a opção em que ele se encontra. A opção “verão” consome 30% menos que a “inverno”.

Máquina e ferro de lavar – não fracione a lavagem de roupas. Se possível, acumule peças e lave tudo de uma vez. Assim, a máquina funcionará com toda a sua capacidade em intervalos maiores, o que reduz o consumo de energia. O mesmo vale para o uso do ferro de passar roupas.

Luminárias – modernas e bonitas em qualquer ambiente, as luminárias podem consumir a mesma energia que algumas lâmpadas de teto. Evite deixá-las ligadas por muito tempo, assim como os abajures. Equipamentos novos – ao comprar um equipamento novo e começar a utilizá-lo, tenha a ciência de que haverá aumento no consumo da energia de sua casa. Mas, para minimizar esse gasto, adquira produtos com o Selo Procel. A economia ao longo do tempo vale a pena.

Instalações internas – emendas em excesso ou instalações inadequadas podem gerar sobrecarga e aumentar o consumo, além do perigo. Nesses casos, é importante que um eletricista faça a revisão das instalações internas. Evite, ainda, usar “benjamin”, ou T, para ligar vários aparelhos. Esses dispositivos podem gerar sobrecarga e provocar um curto-circuito e até incêndio.

Computador – Nos intervalos do trabalho, das aulas ou até da diversão on-line, desligue o monitor ou ative o “modo de espera” do computador ou notebook para poupar energia.

Trabalho e estudo em casa – ao trabalhar ou realizar atividades escolares em casa, procure um ambiente ventilado e com maior entrada de iluminação natural. Dessa forma, não será preciso manter as lâmpadas acesas durante o dia todo. Se, mesmo assim precisar acender a lâmpada, dê preferência às de LED, pois esses modelos consomem menos energia.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local