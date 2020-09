Enegrecer a Política Lança Campanha a Candidaturas Negras nas Eleições 2020

Em junho, o Enegrecer a Política lançou o Mapeamento de Candidaturas Negras 2020 , formulário que já recebeu inscrição de mais de 300 candidatos e candidatas de todo o Brasil, desde quilombos rurais até periferias urbanas, com respostas sobre condições, dificuldades e anseios das candidaturas atuais.

Outra ação do projeto é a criação de rede de apoio para as candidaturas negras por meio do Voluntariado Antirracista 2020 , em que pessoas (de qualquer cor) interessadas em oferecer trabalho e apoio voluntário a candidaturas negras podem deixar sua inscrição.

O objetivo da plataforma é incentivar a sociedade civil também a se engajar nas candidaturas em que reconhecem seus ideais e ajudar a cobrir a lacuna da escassez de recursos humanos de várias candidaturas negras.

Além disso, o projeto tem pesquisado as candidaturas negras nas Eleições 2016 nas cidades de Belém (PA), Recife (PE) e Salvador (BA), uma vez que as regiões Norte e Nordeste são foco das ações

Os dados comporão futuramente um dossiê público de acesso gratuito, a ser lançado no final de setembro.

Segundo dados do próprio TSE, menos de 8% das candidaturas municipais em 2016 se autodeclararam negras. Além disso, em 2018, apenas 4% dos candidatos e candidatas negras tiveram sua eleição realizada para as câmaras federais, lugar que, atualmente, apresenta menos de 25% de composição ocupada por pessoas negras.

Além de ações digitais envolvendo informação de dados, divulgação de pesquisa, plantão jurídico e voluntariado para candidaturas negras, #EnegreçaSeuVoto também fará ações culturais locais em nove estados brasileiros (BA, CE, MG, PA, PE, RJ, SP), junto a coletivos locais de mobilização, respeitando todo o protocolo sanitário e de distanciamento social, em territórios periféricos.

Esses espaços também servirão de preparação local para um encontro nacional de candidaturas negras, a ser promovido pelo projeto por meio de plataforma digital entre 28 de setembro e 04 de outubro, com detalhes ainda a serem confirmados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local