Endocrinologista e Metabologista Traz Dicas Inteligentes Para as Refeições de Final de Ano e Manter o Peso

A ceia de natal ou do ano novo revela um a tentação a parte para quem manteve uma dieta e exercícios físicos durante o ano de 2020, um ano atípico onde parte dele foi de quarentena sem atividade de lazer ou física, mas Unimed Catanduva traz dicas importantes para driblar com a recomendação é da endocrinologista e metabologista Fernanda Valentin Assis Poiani, cooperada da Unimed Catanduva. “As opções de alimentos durante a ceia são inúmeras e podem não ser tão saudáveis” ressalta.

Uma dica é não ficar “beliscando” a comida por muito tempo. Ao se acomodar no ambiente, procure ficar longe da mesa de guloseimas. “Mantenha o controle com os petiscos e não se sente muito próximo à comida. É fácil perder o foco quando temos algo à mão a todo o tempo”, completou.

Outra armadilha é a bebida alcoólica, que tem calorias e deixa a pessoa mais suscetível aos alimentos sobrepostos à mesa. Por isso, é importante intercalar a ingestão do álcool com hidratação, seja com água, suco natural ou, até mesmo, água saborizada.

O peru é tradição, mas nem sempre é a única escolha durante a ceia: existem outras opções bastante convencionais, como tender, lombo e frango. Nestes casos, a endocrinologista reforça a importância de fazer escolhas inteligentes, sem ficar com a mente e o corpo pesados.

“Ao selecionar um carboidrato, escolha uma farofa ou uma massa feita com molho de tomate natural. Entre as carnes, evite as gordurosas. O peru, por exemplo, se comparado a uma carne de porco, tem menos calorias”, comparou.

Poiani lembra que a sobremesa é o momento em que as pessoas tendem a cair em tentação. Porém, ela sugere uma escolha consciente. A recomendação da endocrinologista é abusar das frutas da estação: ameixa, nectarinas, uva e morangos. “Não se pode perder todo o esforço feito em um ano inteiro”, frisou.

Ariane Pio

Da Reportagem Local