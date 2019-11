Encontro Mensal Do Antigomobilismo Acontece Hoje Na Praça Da Matriz

A Associação de Antigomobilistas da Região de Catanduva (Arca) realiza mais uma edição do Encontro de Veículos Antigos hoje (24), das 9h às 12 h, na Praça da Matriz. O evento já é tradição na cidade e conta com o apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O encontro atrai colecionadores e fãs de diversas idades para conferir os veículos antigos de perto. A atividade também resulta no resgate e preservação do acervo que existe entre os colecionadores catanduvenses. A troca de informações e intercâmbio entre os apreciadores é mútua e assunto não vai faltar.

A ação é realizada sempre no terceiro final de semana de cada mês. Mas, excepcionalmente em novembro, por conta do primeiro Encontro de Veículos Antigos de Pindorama, os organizadores optaram pela mudança na data. No total, são expostos entre 25 e 30 carros de colecionadores de Catanduva e da região.

O A.R.C.A tem como objetivo preservar a história dos carros, mostrar a sua evolução através dos tempos, além de reunir admiradores, colecionadores e apaixonados por carros antigos.

O termo descreve uma atividade crescente que é a preocupação com a salvação de raridades, não importando a sua configuração. A prática do antigomobilismo está nitidamente associada à atitude cultural de preservação da história. Seus adeptos vêem os veículos antigos não como um objeto único, mas como partes integrantes de um cenário sócio-econômico e tecnológico de uma época vivida pela sociedade.

Entendem os antigomobilistas que um veículo antigo restaurado, apto a andar confiavelmente, ostentando todos os brilhos do dia de sua fabricação, constitui-se num retrato vivo da história, e não apenas mais uma agregação harmônica de latas e parafusos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local