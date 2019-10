Encontro Master De Futebol Será Realizado Em Pirangi No Próximo Domingo

O estádio municipal Lázaro Casemiro, em Pirangi, será a sede de mais uma edição do Encontro Master de Futebol Amador. O evento está marcado para as 8h00 do próximo domingo, dia 13 de outubro, e conta com a coordenação do professor de educação física Daniel Barbosa (conhecido como Miela).

De acordo com Miela, em nota enviada à equipe do O Regional, “o evento esportivo tem o objetivo de reunir amigos, da melhor idade, na prática de esportes. Tudo começou em Catanduva. Os encontros ocorrem mensalmente e cada partida é em uma cidade diferente. Atualmente, são 80 atletas que englobam as partidas que reúnem jogadores acima de 50 anos. O evento é gratuito e aberto ao público. A partida também tem inciativa social, por isso quem quiser acompanhar, pode levar 1 kg de alimento não perecível, que será doado para famílias carentes do município”. Nesta oportunidade, a organização fica a cargo do Departamento de Esportes de Pirangi.

Edição anterior

Realizada no dia 15 de setembro, o último local de encontro entre os jogadores foi no estádio Américo Penariol, em Paraíso. Assim como nessa edição, a ideia era promover a integração social de atletas acima dos 50 anos de idade. Representam a Cidade Feitiço como atletas: Lima, Márcio, Rascazzi, Dede, Luzini, Daniel Miela, Denilson, Márcio Bordini, Adriano, Zé Luis e Silvinho. A equipe também contou com os atletas Edvaldo, Nino Paraíba, Sidnei, Ricinho, Nézinho, Arnaldo, Zé Antonio, Raul, Cizinho e Toninho. Caso tenha interesse em participar ou saber outras informações, basta ligar no número (17) 99727-3966.

Da Reportagem Local