Encontro Marca Data Para Manifestação a Favor do Hospital da Dengue

Na tarde de ontem (12), lideranças sindicais estiveram reunidas no Sindicato da Saúde de Catanduva a fim de discutirem sobre a epidemia de dengue em nosso município. Estiveram presentes os representantes dos sindicatos da Alimentação, APEOESP, Sincomerciários, Saúde, Sinthorcat, Siticom, Irmã Eunice representando a diocese e os vereadores Ditinho Muleta, Enfermeiro Ari, Wilson Paraná, Maurício Gouveia, Durgan Balan assessor da Câmara Municipal, Túlio Lopes que é o assessor do vereador André Beck, dos conselheiros municipais de Saúde, Caio Martani que é o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e o médico Renato Fratti.

Após as explicações do presidente do Sindicato da Saúde de Catanduva, José Benedito Vendramini e do secretário geral da entidade Newton Fernando Veteri, sobre a necessidade de um Centro de Hidratação para tratar os casos de dengue em Catanduva, todos concordaram que somente as três unidades abertas aos finais de semana e a UPA não estão dando conta de atender os pacientes que já procuram as unidades e os com suspeita de dengue.

Muitas ideias e uma conversa foi debatida para solucionar o caso de surto de dengue e o congestionamento nas UBSs e UPA. Foi lembrado que mesmo com o aumento de três unidades de dengue nos finais de semana, o paciente precisa chegar até as 9h para poder fazer o exame para que fique pronto a tempo.

Ao final, ficou decidido que as entidades engrossarão uma manifestação já programada para as esta sexta-feira (14) as 17h, em frente o Paço Municipal pedindo a criação desse Centro de Hidratação especifico para dengue.

Ariane Pio

Da Reportagem Local