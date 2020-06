Encontrado Corpo De Homem Próximo A Córrego De Itajobi

Na última quinta-feira (11) foi encontrado em um córrego nas proximidades do recinto de exposição municipal de Itajobi o corpo da vítima E.J.D., de 69 anos, segundo informações da policia, a pessoa estaria desaparecido desde quarta-feira (10).

Diante da comunicação do encontro de cadáver foram até o local o Delegado de Polícia de Itajobi juntamente aos policiais civis e a equipe da polícia técnica, dando-se início as investigações.

O corpo foi encaminhado para o IML, sendo apontado no laudo que o óbito se deu por politraumatismo, por meio cruel pela diversidade de tipos de lesões.

As diligências prosseguiram e na segunda-feira (15), os policiais civis de Itajobi, apoiados pelos investigadores da Dise de Novo Horizonte, conseguiram identificar a pessoa de J.S.A. de 34 anos, morador da cidade de Fronteira/MG, e que há 10 dias veio para cidade de Itajobi, onde arrumou trabalho, na mesma propriedade em que a vítima trabalhava, local dos fatos, o qual acabou confessando a prática do homicídio.

Diante da confissão do homem e do trabalho de investigação, a autoridade de polícia judiciária representou pela prisão temporária junto ao fórum local, e após a expedição do mandado de prisão temporária, foi o autor capturado e encaminhado a cadeia pública de Novo Horizonte, onde permanecerá até a conclusão do inquérito Policial.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

