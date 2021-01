Encerramento Do FLID Traz Intervenção, Oficina e Encontro Com Guilherme Bartholomeu

O Festival Literário Dell’arte encerra sua programação hoje (21). Sucesso de público, o projeto foi aprovado pelo Edital de Incentivo Às Artes 2020 e é executado com recursos Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020 do Governo Federal. A coordenação é de Rafael Back.

Às 10 horas serão disponibilizadas contação de história e oficina com Núcleo Condão. ‘O menino que catava estrelas’, história de Adeilson Salles narrada pro Rafael Jorda traz a ternura e encantamento de Leco, menino que tem os olhos encantados e vê estrelas onde o mundo enxerga dor. A atividade formativa também ministrada por Jorda trabalhará o imaginário do contador de histórias e é voltada para professores e contadores.

Ainda durante a quinta-feira, às 13 horas, acontecerá a intervenção ‘Poesia na rotina’: a Kombi Filomena circulará por bairros da cidade com contos e poesias gravadas por artistas.

Às 20 horas o jovem escritor Guilherme Bartholomeu compartilhará com o público a história e criação do seu primeiro livro de crônicas ‘A queda do Rei’. Um universo de conflitos políticos e com criaturas mágicas. Para quem é fã do universo fantástico, essa obra o fará viajar em uma história medieval repleta de reis, elfos, anões, orcs e criaturas folclóricas brasileiras, com direito a muita aventura e emoção. Toda a programação será transmitida pelo facebook nas páginas: www.facebook.com/rafaelback23 e www.facebook.com/dellartecatanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local