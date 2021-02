Encerra Sexta as Inscrições Para o Curso Técnico em Fabricação Mecânica do IFSP Catanduva

As inscrições para o curso Técnico em Fabricação Mecânica do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) campus de Catanduva encerram na sexta-feira, dia 26.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de histórico escolar.

Os candidatos devem informar as notas ou conceitos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática obtidas no Ensino Fundamental. Não há limite para estudar no IFSP. Não importa se o interessado está terminando o ensino fundamental agora ou se concluiu o ensino médio há muitos anos.

O IFSP oferece chances de estudo, qualificação e recolocação no mercado de trabalho para todos.

Os interessados em realizar a inscrição devem acessar o link: https://www.ifsp.edu.br/matriculaonline.

Os alunos selecionados nos processos seletivos de ingresso no IFSP deverão acompanhar as datas e orientações nas convocações para matrícula.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local