ENCE Abre Seleção Online Para Especialização em Análise Ambiental e Gestão do Território

A Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE) do IBGE está com as inscrições abertas até dia 23 de outubro, para o processo seletivo online do curso de Especialização em Análise Ambiental e Gestão do Território, com início em março de 2021. Serão oferecidas 30 vagas, e as inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pela internet. O curso é integralmente presencial e gratuito.

O processo seletivo será compreendido por duas etapas. A primeira é a avaliação curricular e carta de recomendação, e terá caráter classificatório. Os resultados serão publicados no site da ENCE até o dia 13 de novembro de 2020, juntamente com a convocação dos candidatos classificados para a 2ª etapa. A 2ª etapa tem caráter eliminatório e classificatório e inclui carta de apresentação e entrevista por videoconferência.

Os 45 primeiros colocados na primeira etapa, vão para a 2ª fase do processo seletivo e deverão enviar para ambiental@ibge.gov.br uma carta de apresentação da candidatura até o dia 20 de novembro de 2020. As entrevistas serão realizadas entre os dias 01 e 04 de dezembro de 2020. As datas e horários específicos de cada entrevista serão divulgados previamente no website da ENCE. “Os processos seletivos eram realizados com base em provas presenciais de matemática e língua portuguesa, porém, frente a situação de pandemia em 2020, houve mudanças. Ressalta-se, contudo, que o rigor para seleção dos candidatos permanecerá orientando o processo seletivo”, diz Letícia de Carvalho Giannella, gerente do curso de especialização da ENCE.

O resultado final será divulgado no site da ENCE até o dia 11 de dezembro de 2020. A pré-matrícula dos candidatos aprovados ocorrerá nos dias 17 e 18 de dezembro de 2020, pelo Sistema Acadêmico online. As instruções e dados de acesso serão fornecidos aos aprovados e classificados por e-mail. O início do ano letivo está previsto para março de 2021.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local