Empresários Do Setor Hoteleiro Estão Otimistas Com Gastos De Turistas No Verão

Pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo, em outubro deste ano, analisou a percepção dos empresários do ramo hoteleiro do país quanto ao desempenho e à perspectiva de seus estabelecimentos e de seus destinos. Na região Sudeste, a Sondagem Empresarial mostrou que 36% esperam que os turistas gastem mais em suas viagens nos próximos quatro meses, período da temporada de verão 2020.

O estudo aponta ainda que 63,1% dos entrevistados pretendem investir em seu negócio até março do ano que vem e 24% esperam contratar mais funcionários. Além disso, 41,3% acreditam que a demanda pelos serviços ofertados irá aumentar e 45,8% projetam aumento no faturamento da empresa. Os empresários também se mostraram positivos em relação à expansão do turismo na região para os próximos seis meses: 33,7% acreditam que haverá aumento na rentabilidade do setor e 42,3% esperam crescimento na demanda pelo destino.

Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, os dados da Sondagem mostram os resultados alcançados após um ano de trabalho para o desenvolvimento do turismo. “O otimismo dos empresários é reflexo de uma série de ações feitas por este governo que proporcionaram um ambiente propício para investimento. Trabalhamos durante todos estes meses para melhorar a qualidade dos destinos e serviços turísticos a fim de atender aos turistas e a população. Tenho certeza de que a temporada de verão será um sucesso”, comemorou o ministro.

A pesquisa avaliou ainda o desempenho dos meios de hospedagem no terceiro trimestre de 2019 comparado com o mesmo período do ano passado: 14,4% dos empresários afirmaram terem empregado mais funcionários este ano, enquanto 29,4% identificaram crescimento no faturamento da empresa e 30,9% afirmaram que a demanda pelos serviços ofertados cresceu. Além disso, 21,8% dos donos dos meios de hospedagem entrevistados alegaram crescimento na rentabilidade do setor de turismo no período de julho a setembro de 2019; 29,9% declararam aumento da demanda pelo destino e 18,8% afirmaram que os visitantes gastaram mais durante a viagem.

Ariane Pio

Da Reportagem Local