Empresário de Catanduva é Encontrado Morto em Hotel de Balneário Camboriú

Empresário de Catanduva foi encontrado morto em um quarto de hotel em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na madrugada da última quarta-feira. Thiago Troncoso, de 39 anos, foi encontrado no banheiro pela esposa, que pediu ajuda.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Camboriú, a esposa foi quem encontrou o corpo do empresário, preso a um cinto, no banheiro do quarto onde estavam hospedados.

No relato, informou aos policiais que estaria na cama e seu esposo teria ido tomar banho. Quando percebeu a demora foi ver o que teria acontecido. Ainda segundo o documento, ao notar que o chuveiro não estaria ligado, teria arrombado a porta e encontrado o homem com o cinto no pescoço.

Ainda em seu depoimento à polícia, a mulher informou que teria tirado o cinto do pescoço do marido e deixado ele deitado no chão. Depois disso, teria ligado para recepção do hotel para pedir ajuda. Disse ainda que teria ficado no quarto até a chegada dos policiais.

O boletim de ocorrência foi registrado como suicídio.

A vítima enfrentava diversas ações na Justiça movidas por investidores depois de suposto ‘calote’ da empresa de Troncoso que vendia pacotes de investimentos em ativos digitais.

Os processos começaram a ser movidos nos meses finais de 2019, quando o projeto, denominado de Rota 33 teria deixado de pagar os investidores.

A empresa, que supostamente utilizava o CNPJ de outro empreendimento de Troncoso, não teria autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para oferecer os contratos coletivos.

Mais de 700 pessoas de Catanduva teriam investido nesse projeto e na Justiça tramitam ações cujo valor apresentado como prejuízo seria em torno R$ 30 milhões.

Investigada como pirâmide financeira, ainda em 2019, a Justiça em Catanduva determinou o bloqueio de bens de Troncoso e de R$1,4 milhão da empresa.

A empresa passou ainda a ser investigada pela CVM, e no ano passado, a Justiça de Catanduva informava que as contas bancárias da empresa tinham sido encerradas, não sendo possível concessão de tutela para garantir devolução às vítimas antes do trânsito em julgado.

Da Reportagem Local