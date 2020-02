Empresário De Catanduva Conta Como Está Situação Na Tailândia Sobre Coronavírus

Rodrigo Braz é empresário do setor agrícola de Catanduva e desde ano passado vive desembarcando na Tailândia onde tem negócios do setor.

A viagem que estava programada desde ano passado, antes de o coronavírus explodir como doença grave e contagiosa.

O empresário que já está no país há três semanas, conta para o Jornal O Regional como está o clima entre a população da Tailândia que fica a 2245 km da China de onde saiu o vírus que está causando muitas mortes e tendo muitos casos espalhados pelo mundo.

Segundo Rodrigo, a Tailândia é local preferido dos chineses visitarem devido a cultura religiosa com vários templos budistas e pelas praias paradisíacas que muitas famílias e casais recém-casados chineses aproveitam o clima tropical.

Os 11 casos confirmados na Tailândia estão concentrados na capital do país, Bangkok. Rodrigo que mexe com máquinas agrícolas de grande porte está ficando mais para o interior da Tailândia, ainda não há casos por lá, mas ele prefere ter todo cuidado e higienização para não correr riscos. Ele até tinha programado de ir passear e comprar alguns eletrônicos em Bangkok, mas vai deixar para uma futura situação favorável, não quer correr riscos.

“O país está fechando os aeroportos e tendo cuidado especial em não deixar entrar pessoas com o vírus, além de exigirem usar mascara em determinados lugares e estão em alerta. Eu tive uma gripe e a equipe que me atendeu aqui descartou a possibilidade do vírus para meu alivio (rs) mas tomei muito remédio para evitar complicações” finaliza o empresário.

Rodrigo contou que conversa com a família que está em Catanduva e espera que o serviço termine nos próximos meses e que não tenha nenhum empecilho de voltar ao Brasil e rever sua família que está deixando com muita saudade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local