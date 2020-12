Empresária Brasileira Fará Live Contando Sua Trajetória Profissional e Financeira

No dia 07 de dezembro haverá um bate-papo com Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil.

A empresária contará aos participantes sobre sua trajetória de vida e carreira profissional, onde sempre apoiou o empreendedorismo feminino, também abordará projetos de profundo impacto na sociedade que, além de causar reflexões cada vez mais necessárias, de fato modificam as estruturas da nossa sociedade, demanda urgente para se inserir num século ávido por adaptações cada vez mais dinâmicas.

Luiza Helena Trajano foi responsável pelo salto de inovação e crescimento que colocou o Magazine Luiza, nas décadas seguintes, entre as maiores varejistas do Brasil. Também atua como conselheira em 16 diferentes entidades como Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Unicef e Grupo Consultivo do Fundo de População da ONU no Brasil. Foi primeira colocada como Top Influencer do LinkedIn brasileiro em 2019 e eleita Personalidade do Ano de 2020 pela Câmara do Comercio Brasil-EUA. É presidente do Grupo Mulheres do Brasil.

Colocar as pessoas em primeiro lugar, atitudes empreendedoras, inovação e criatividade são alguns dos conceitos que sempre adotou e incentivou em sua equipe. Entre os retornos destas crenças e práticas, está a presença do Magazine Luiza no ranking, há 23 anos consecutivos, das “Melhores empresas para se trabalhar”.

Em sua trajetória, vem recebendo centenas de reconhecimentos e premiações como empreendedora, empresária, mulher e líder, como a classificação em 1ª lugar, nos três últimos anos, como líder de negócios com melhor reputação no Brasil, segundo a consultoria espanhola Merco, e também como a única executiva brasileira na lista global do World Retail Congress (WRC). O Magazine Luiza possui mais de 1.100 lojas em 18 estados e conta com mais de 42.000 colaboradores.

Ariane Pio

Da Reportagem Local