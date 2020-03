Empresa de Catanduva Está Arrecadando Alimentos em Prol das Famílias Carentes

Uma empresa catanduvense está promovendo uma campanha solidária em prol das famílias carentes. O objetivo da ação é arrecadar alimentos e distribuir refeições diárias durante o período de quarentena para as pessoas que mais precisam de ajuda nessa fase, como desempregados, profissionais autônomos, entre outros.

De acordo com Martha Maria Tavares de Carvalho Berrance, uma das voluntárias do grupo, essa é a primeira ação solidária é fruto de uma parceria entre vários integrantes da empresa. “As duas lojas têm apenas sete meses ‘de vida’ então é a primeira ação social realizada. E essa ação só está sendo possível pela ajuda de pessoas que se sensibilizaram com o projeto e estão colaborando com a doação de alimentos perecíveis e não perecíveis, tornando possível prepararmos 50 refeições por dia, até o momento!”, comentou.

O grupo atende diversos bairros de Catanduva. “Atendemos famílias nos bairros Eldorado, Nova Catanduva, Santa Rosa, Imperial. Há outros também, mas até o momento com menor quantidade de refeições entregues”, explicou.

Estão sendo arrecadados itens como arroz, feijão, sal, óleo, macarrão ou mesmo produtos perecíveis como frutas e verduras. “Se não for possível entregar a doação na Shanti, nossa equipe vai buscar. As marmitas também são entregues em domicílio. Esse momento é particularmente de muita emoção para toda a nossa equipe!”, finalizou Martha.

Os interessados em realizar a doação o ponto de coleta é na Shanti Café, localizado na Rua Teresina, 218 – Centro. Caso queira que a equipe busque as doações, basta entrar em contato através dos telefones (17) 99762-1512 (Nathalia), (17) 99703-6602 (Jéssica), (17) 99722-9532 (Guilherme), (17) 99783-8667 (Éricles) ou (17) 99155-3296 (Martha).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

