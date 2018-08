‘Empresa Agora’ Ganha Repercussão e se Torna Exemplo Para Região

O Programa Empresa Agora, da Prefeitura de Catanduva, recebeu nesta sexta-feira, dia 17, a visita de agentes de atendimento do Sebrae Aqui de Ibirá. O objetivo foi conhecer o funcionamento do sistema de Licenciamento Integrado (SIL) para a formalização de Microempreendedores Individuais do município.

O programa, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), facilita a formalização de pequenos empreendedores da cidade, fator que alavancou o número de novas empresas abertas em Catanduva e que chamou a atenção de outras cidades.

Formato parecido ao do Empresa Agora deve ser desenvolvido também em Ibirá. As agentes Nilva Augusta Marques e Aniele Paulo Cabrera Voltan conheceram todo o processo do programa, desde o primeiro atendimento ao empreendedor até os processos burocráticos envolvidos na formalização.

“A intenção é iniciar os licenciamentos em Ibirá já na próxima segunda-feira. A visita de hoje foi bastante útil e nos ajudou a entender os procedimentos. A forma de atendimento e os serviços oferecidos em Catanduva servem de modelo para a nossa cidade e outras da região”, disse Nilva.

Para Aniele, “a troca de informações entre as cidades da região é muito importante para desenvolver formas de auxiliar o MEI na sua formalização”, ressaltou.

O Programa

O Empresa Agora tem como uma de suas inovações a oferta gratuita de todos os serviços necessários para que os MEI’s – Microempreendedores Individuais iniciem suas atividades de forma legalizada no município. A desburocratização e facilitação aos empreendedores são os conceitos que norteiam o programa.

O programa tem apoio do Sebrae, Associação Comercial e Empresarial (ACE), Sindicato Rural e Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio).

Serviço

O Programa Empresa Agora funciona no Poupatempo, na avenida Comendador Antonio Stocco, 537, no Joaquim Lopes. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. Informações pelos telefones (17) 3531-9791 e 3531-9792.

Da Reportagem local