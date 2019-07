Emprego Em Catanduva Tem Melhor Saldo Desde Junho De 2014

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério da Economia e Trabalho, foi divulgado na quinta feira (25) indicando que Catanduva teve 125 empregos formais gerados, sendo o melhor resultado desde junho desde 2014. Segundo Fabio Rinaldi Manzano, secretário municipal de Desenvolvimento, os seis primeiros meses do ano, foram efetivados 785 novos trabalhadores com registro em carteira. O resultado foi puxado pela agropecuária que, sozinha, teve 132 postos de trabalho, seguida do comércio com 42 e da construção civil 37.

Somente no setor de administração pública tiveram dois funcionários contabilizados no período. Um no setor indústria de transformação teve resultado negativo -, com 88 desligamentos.

“Segundo os dados se compararmos dos últimos anos, o resultado de 2019 é motivo de comemoração” acrescentou secretário municipal de Desenvolvimento. Em junho do ano passado (2018), foram gerados 115 empregos formais, em 2017 foram 65 e, em 2016, apenas 32.

Já em junho de 2015, o resultado ficou negativo, com 157 vagas perdidas. Em 2014, antes da crise financeira que atingiu o país, foram criados 191 postos de trabalho.

“Estamos observando um desempenho excelente na geração de empregos. A sinalização é de crescimento e, ao final deste ano, estamos prevendo resultado positivo, ou seja, que Catanduva termine 2019 gerando vagas de trabalho para nossa população que tanto precisa e que a gente tanto trabalha para conquista-las”, ressaltou Manzano.

Já a nível nacional: Quatro das cinco regiões brasileiras tiveram saldo positivo em junho. Em números absolutos, o melhor resultado é do Sudeste, com 31.054 postos de trabalho criados. No período, o Centro-Oeste registrou 10.952 novas vagas, o Nordeste criou 5.142 postos formais no período e o Norte, 4.002. Apenas no Sul houve mais demissões que admissões, com saldo negativo de 2.714 postos. Das 27 unidades da federação, 19 alcançaram variação positiva. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso se destacaram, anotando respectivamente 18.262, 11.603 e 7.367 postos de trabalho gerados. Já Rio Grande do Sul e Espírito Santo tiveram os menores saldos. O Brasil gerou 48.436 empregos formais em junho, o melhor resultado registrado para o mês desde 2014.

Ariane Pio

Da Reportagem Local