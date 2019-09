Emílio Carlos e Padre Albino Recebem ‘2º Dia Da Beleza Mary Kay Pró HCC’

Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, que fazem parte da Fundação Padre Albino, serão sede do ‘2º Dia de Beleza pró Hospital de Câncer de Catanduva’. Na primeira unidade, o evento começa hoje e vai até sexta-feira, dia 6 de setembro, das 8h00 às 17h00. Já no Padre Albino, será realizado nos dias 9 e 10, das 20h00 às 22h00.

A ação, que é encabeçada pelas consultoras da Mary Kay de Catanduva, irá destinar 20% das vendas totais de produtos ao Hospital do Câncer. É ressaltado que o ‘Dia de Beleza’ irá contar com dicas de maquiagem, cuidados com a pele e venda de produtos da marca.

HCC

O Hospital do Câncer de Catanduva emitiu, na última segunda-feira, um comunicado de agradecimento pela plena execução do serviço de Radioterapia. “A Fundação Padre Albino, cumprindo com a sua missão de proporcionar saúde de qualidade a todos os cidadãos de Catanduva e região, vem orgulhosamente comunicar que o Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC entrou em operação no dia 14/08. Por isso vem a público agradecer indistintamente a todos que colaboraram para que isso acontecesse e informar que a inauguração oficial está inicialmente prevista para o dia 14/09, dependendo da agenda do governador João Dória. Esse acontecimento só foi possível graças à inestimável colaboração da população de Catanduva e região que, através de doações e participação nos eventos da campanha ‘HCC, ABRACE ESSA CAUSA’, proporcionou os recursos necessários à finalização do projeto, sobretudo pela dedicação incondicional dos grupos de voluntários e voluntárias do ‘Ateliê Amor ao Próximo’ e ‘Voluntários do Bem’, da AEC – Associação de Assistência ao Hospital Emílio Carlos e de algumas famílias tradicionais de Catanduva, entre centenas de outros colaboradores e colaboradoras, que não mediram esforços para o sucesso da campanha”, informa a nota divulgada.

O agradecimento ressaltou ainda o apoio da imprensa e políticos que trabalharam em prol do funcionamento do serviço.

Da Reportagem Local