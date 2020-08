Emcasacomsesc Traz Programação Com Público E Tradução Em Libras

Com o objetivo de incentivar a reflexão no contexto desafiador em que nos encontramos, a série Ideias, promovida pelo Sesc São Paulo por intermédio de seu Centro de Pesquisa e Formação (CPF), traz a transmissão ao vivo de debates sobre as principais questões que tensionam a agenda sociocultural e educativa atual. Sempre às 16h, as conferências acontecem pelo canal do YouTube do Sesc São Paulo, com participação do público e tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Na terça-feira (1º), acontece o debate “Repensando acessos: Serão discutidas as ações propositivas dos espaços culturais para viabilizar o acesso qualificado de acervos públicos e locais de exposição, bem como as formas de se repensar esta oferta e mediação, o que ressignifica os processos curatoriais e impacta os meios de fruir a experiência estética.

Na quinta-feira (03) traz o bate-papo “Cabra da peste: os sertões e as epidemias na medicina e na literatura”, no qual os convidados buscam a representação da atual “peste” e uma reflexão sobre as complexidades do momento pandêmico, que não é apenas sanitário. Esta mesa compõe o projeto “Pandemia: passado, presente, futuro” e propõe um diálogo entre áreas do conhecimento que parecem distantes nas discussões sobre a pandemia de Covid-19 – as ciências da saúde, as humanidades, as artes e os saberes tradicionais.

As temáticas do “Cena Inquieta”, série de 26 episódios que está no ar pelo SescTV desde julho, serão abordadas no encontro de mesmo nome, realizado na sexta-feira (04). A mesa virtual contará com a presença de Toni Venturi, diretor da série “Cena Inquieta”, Naruna Costa, atriz e diretora do Grupo Clariô, Ronaldo Serruya, ator e dramaturgo, e contará com a mediação de Silvana

Fechando a programação da semana da série Ideias #EmCasaComSesc, no sábado (05), acontece o debate “Revista Mais 60 em pauta – Familismo e idosos que moram sozinhos em tempos de pandemia”, que discute o familismo e suas repercussões nas relações conjugais e familiares de idosos, abordando os conceitos de rede de suporte social, sua interface com a idade e de que forma ela pode afetar a vida das pessoas para acolher as demandas dos idosos.

