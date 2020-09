Emcasacomsesc Trará Cinema Árabe E 46º Festival Sesc Melhores Filmes

A partir da próxima semana, de 07 a 13 de setembro, a plataforma do Sesc exibirá também um longa em parceria com a Mostra Mundo Árabe de Cinema em Casa. “Western Arabs”, de Omar Shargawi, é um documentário pessoal, baseado na experiência do próprio diretor, de sua família, amigos e conhecidos.

Uma história universal de uma família que surgiu de um encontro cultural, como é o caso de milhares de famílias na Europa e no resto do mundo ocidental. Omar se sente culturalmente dividido entre sua mãe dinamarquesa e seu pai palestino. Em cenas documentais e ficcionais, ele explora a agressão latente de seu pai e seu impacto sobre sua própria identidade como pai. A classificação indicativa é de 16 anos.

46º Festival Sesc Melhores Filmes – Para esta edição especial online, foi disponibilizado um recorte com alguns dos filmes mais votados pelo público e pela crítica que estariam na programação da edição presencial do Melhores. O público pode ver e rever gratuitamente filmes como o polonês “Guerra Fria”, de Paweł Pawlikowski, o dinamarquês “Rainha de Copas”, de May el-Toukhy, o sueco “Border”, de Ali Abbasi e “Cine São Paulo”, de Ricardo Martensen e Felipe Tomazelli. Os filmes ficam disponíveis na plataforma do Sesc Digital até 20 de setembro. Para assistir basta acessar sescsp.org.br/cinemaemcasa.

Os filmes ficam disponíveis por um período determinado, com alterações e novas estreias semanais a cada quinta-feira (considerando a semana de cinema de quinta à quarta-feira). Há ainda possibilidade de prorrogação da exibição, conforme a demanda do público, além de sessões especiais por períodos menores (como 24h, por exemplo). A curadoria do Cinema #EmCasaComSesc conta com a experiência do CineSesc, que segue fechado desde o mês de março, por conta da crise causada pelo novo coronavírus. Saiba+: www.sescsp.org.br/sescdigital.

Ariane Pio

Da Reportagem Local