EmCasaComSesc Começa Hoje Com Artistas que Trazem o Melhor da Música Brasileira

A série Música #EmCasaComSesc inaugurou uma nova fase: agora, as apresentações acontecem em lives transmitidas da casa dos músicos ou diretamente dos palcos das unidades do Sesc, ainda sem a presença de público e seguindo todos os protocolos de segurança. As apresentações seguem no mesmo horário, 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo .

Hoje (06), o violonista, compositor e arranjador Marco Pereira apresenta “O Violão e as Canções” direto de sua casa, no Rio de Janeiro (RJ). Entre uma canção e outra, o violonista revela algumas histórias e curiosidades que permeiam as composições. Marco Pereira tem uma trajetória marcada por gravações com grandes nomes do cenário musical brasileiro, como Zélia Duncan, Cássia Eller (1962-2001), Gilberto Gil, Gal Costa, Milton Nascimento, Paulinho da Viola e Tom Jobim. Durante os cincos anos em que viveu na França, recebeu o título de Mestre em Violão Clássico pela Université Musicale Internationale de Paris, tem dois Prêmios Sharp no currículo e participações em diversos festivais importantes como o Free Jazz Festival.

Na quinta-feira (08), o cantor e compositor Bernardo Santos – ex-integrante da banda Planet Hemp e mais conhecido como BNegão – apresenta “BNegão Canta Dorival Caymmi”. Com a participação do violonista Bernardo Bosisio, o show intimista, em formato voz e violão, transmitido direto da casa do artista, traz releituras das canções do universo de Dorival Caymmi (1914-2008), inspiradas no encontro dos jangadeiros com o mar e seus mistérios.

Sexta-feira (09), abrindo a primeira noite de apresentações do Sesc Bom Retiro, o cantor e compositor Johnny Hooker mostra composições de seus dois álbuns de estúdio – “Eu Vou Fazer uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!” (2015) e “Coração” (2017). No show, o artista pernambucano interpreta canções como “Amor Marginal”, “Alma Sebosa” e “Corpo Fechado” (parceria com Gaby Amarantos), além do hit “Flutua”. No sábado (10), quem sobe ao palco do Sesc Bom Retiro é a cantora e compositora Vanessa da Mata. Acompanhada pelos músicos Rodrigo Braga (piano) e Mauricio Pacheco (violão e guitarra), a artista apresenta um show intimista com um repertório de canções atuais.

