Emcaa Vistoria 6 Mil Imóveis Para Avaliação De Densidade Larvária Do Aedes Aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti (EMCAa), deu início a Avaliação de Densidade Larvária do Aedes aegypti.

No total, 6 mil imóveis dos quatro cantos da cidade serão vistoriados e o material recolhido nesses locais passará por análise.

A escolha de cada quadra que será percorrida pelos agentes é realizada mediante sorteio.

A amostragem é a principal referência para calcular o Índice de Breteau (IB), que é utilizado a fim de verificar a incidência de larvas na área urbana. Além disso, o resultado do estudo possibilitará que as equipes tracem medidas, ações de prevenção e controle nos bairros onde o indicador ficou com níveis mais elevados.

Todo o material recolhido será encaminhado para laboratório.

A avaliação é preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS) e Superintendência de Controle de Endemias (Sucen). Os números obtidos terão índices que serão classificados de forma satisfatória (menor que 1,0), estado de alerta (de 1,0 a 3,9) e alto risco (acima de 4,0), de acordo com o parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Nesta época do ano em que as temperaturas elevadas e chuvas mais frequentes, o verão é uma das estações que mais exige cuidado, quando o assunto é dengue. Por isso, os agentes do EMCAa também pedem a colaboração da população para cuidar dos quintais, ralos e vasos e locais que podem acumular agua para criação da larva do Aedes aegypti.

Ariane Pio

Da Reportagem Local