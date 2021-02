Emcaa Vai Contar Com a Câmara Nas Ações Educativas Contra A Dengue

O responsável pelas ações educativa da Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti (EMCAa), Diego Luiz da Silva Palmieri esteve na Câmara Municipal de Vereadores reunido com o presidente Gleison Begalli (PDT) e o vice-presidente César Patrick (Republicanos) para traçar planos em conjunto e evitar a propagação da dengue na cidade.

Diego Palmieri enfatizou a importância das ações integradas neste momento e outros setores são acionados.

“A EMCAa e o Poder Legislativo devem promover ações de comunicação e possibilitar que a população seja informada com total transparência de como está sendo feito o trabalho na cidade”, destacou.

O presidente da Câmara de Catanduva, Gleison Begalli se posicionou positivamente à solicitação sendo que o Legislativo deve também participar desta iniciativa. Os 13 vereadores da Casa representam a população e podem, inclusive, solicitar e passar informações a esta parcela de moradores. EMCAa está realizando diversas parcerias pois a dengue está aumentando em casos de criadouros larvários em Catanduva, mesmo com a equipe percorrendo os bairros toda atenção deve ser redobrada para não virar um surto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local