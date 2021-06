EMCAa reforça ações educativas junto a Igreja Adventista do Sétimo Dia

Em meio às restrições de deslocamento e a dificuldade de reunir grandes públicos para orientação educativa presencial desde o ano passado, a Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) vem utilizando meios digitais de forma inovadora, para chegar a população por meio de parcerias junto as lideranças da cidade.

A Igreja Adventista do Sétimo dia, que já vem realizando diversas ações conjuntas com a EMCAa desde o último ano neste formato, se dispôs a comunicar novamente seus membros sobre a eminente necessidade de auxílio à Secretaria Municipal de Saúde, devido a sobrecarga de suas unidades por demandas relacionadas à Covid-19.

Segundo o Pastor Ton Vinhote, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a parceria com a EMCAa não é apenas informativa, mas também, possui o intuito de formar multiplicadores dentro das comunidades, por este motivo o representante elogiou a ideia do setor educativo e a preocupação da Secretaria Municipal de Saúde, em manter este contato direto com as instituições representativas do município.

“Eu acho muito importante o cuidado que o poder público e a Prefeitura Municipal esta tendo neste momento de manter o munícipe orientado e buscando parcerias com estas instituições que tem um grupo de pessoas não só para alertá-las do perigo da Dengue, mas também para convocá-las e capitaneadas para serem multiplicadores de pessoas que estão ajudando na prevenção acho isso muito importante, esta ação de se aliar e associar com as instituição da Igreja Adventista é maior ainda, pois nós temos uma responsabilidade social e devemos ajudar quanto mais nos ajudamos, e a possibilidade de salvar vidas é maior ainda”, destaca.

O responsável pelas ações educativas da EMCAa, Diego Palmieri, destacou que a orientação sobre a preocupação da sobrecarga do sistema público já vem sendo alertada a população desde o ano passado e reforça que cuidar das residências e fiscalizar locais de descarte irregular de materiais inservíveis, ainda é a melhor alternativa para o efetivo controle da doença no município e, para isso, conta com esta parceria entre a população e a Prefeitura.

“Estamos alertando a população em entrevistas, ações virtuais, ‘Lives’ com grupos representativos, já realizamos ações junto às redes municipais e particulares de ensino, empresas privadas, Hotéis, Redes de Supermercados e neste último mês, em parceria com a SAEC, enviamos mensagem alusiva ao tema nas contas de água do munícipe. Estamos atualizando diariamente a população, quando e onde as equipes estão trabalhando nas redes sociais da Prefeitura, um pedido nosso a comunicação desde janeiro, pois muitas vezes o munícipe nos comunicava o receio de abrir sua residência por não ter a certeza que aquela pessoa que estava de fronte a seu portão era servidor ou não. Então estamos inovando a todo instante, buscando ferramentas para informar, porém volto a dizer, o cuidado dentro da residência é de cada um de nós neste momento. Cada munícipe deve agir como um multiplicador sobre o tema, cada personalidade, órgão representativo do município deve se posicionar para informar á população que a Dengue esta ai, e ela também pode matar. Se for possível, receba o agente visitador e deixe que nossos agentes realizem a nebulização em sua casa. Graças a Deus, todos os parceiros que temos solicitado apoio têm aberto as portas, entendendo a urgência na discussão sobre este tema”, completa.

O setor pede para que a população seja parceira, identifique estes pontos de descarte, acúmulo de água e denuncie irregularidades. O munícipe pode entrar em contato através do telefone (17)3531-9200 ou pelo aplicativo da Ouvidoria Catanduva.

Ao sentir os sintomas a EMCAa solicita que o munícipe não deixe de ir as Unidades de Saúde para realizar caso necessário exame sorológico e nunca se automedicar sem a prescrição médica.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local