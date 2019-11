EMCAa realiza pedágio educativo em parceria com a GCM e alunos de Escola

Na manhã de ontem (18), a Equipe Municipal a Equipe Municipal de Combate ao Aedys aegypti (EMCAa) realizou em parceria com o Escola Municipal Virgílio de Arruda Mendes e a Guarda Civil Municipal realizou um pedágio educativo no bairro Solo Sagrado. O foco da ação foi abordar locais em que há recente histórico de aumento nos casos de dengue. Cerca de 58 alunos de 3 classes do Jardim II participaram da atividade e mobilizaram em média 50 veículos. No total, 120 pessoas da comunidade foram abordadas com entrega de panfletos.

“Esta ação teve como foco abordar locais que tenham recente histórico de aumento de casos de dengue. Nos dias de hoje incluir a criança no processo de fabricação faz toda diferença, pois se você entrega algo pronto você não gera intimidade nem agrega aquele valor. Agora se você mesmo produz, ao entregar isso gera além de felicidade pelo ato, um sentimento cívico. Agora a criança tem o que contar, ao chegar em casa além do trabalho que ela fez em sala, leva para casa a mensagem é um trabalho duplo que irá atingir em cheio aquela comunidade. Devo agradecer a diretores e professores pelo lindo trabalho e capricho na formulação dos panfletos e cartazes e também a GCM que fez um brilhante trabalho na segurança dos pequenos”, comentou Diego Palmieri, Coordenador de ações do EMCAa.

Segundo informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados em Catanduva 2.516 casos positivos de dengue, do começo do ano até agora.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local