EMCAa Realiza ParceriaCom Sindicato Dos Trabalhadores Rurais Para Ações Educativas

A Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa) fechou mais uma parceria para auxiliar nas ações educativas de combate a dengue. Desta vez, o órgão vai contar com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O objetivo é unir forças no combate ao mosquito no município.

”Foi importante esta vinda do servidor neste momento onde se fala apenas da covid, nós sempre estamos mantendo a limpeza e os cuidados em nosso clube e também queremos informar nossos associados sobre como combater o mosquito”, destacou o Presidente do Sindicato, Walter Hipólito.

O foco da parceria é promover o conhecimento sobre como combater o mosquito nas residências e também, parcerias por veículos digitais sobre as condições do município quanto ao combate do vetor.

De acordo com Diego Palmieri, responsável pelas ações educativas da EMCAa, atualmente os casos de dengue estão controlados, com 33 casos positivos confirmados. Porém ele não descarta uma futura epidemia no município, devido às altas taxas de transmissão nas cidades vizinhas.

“Há 20 anos atrás não tínhamos o deslocamento diário com tantos automóveis, aplicativos e o grande número de pessoas que trabalham em cidades vizinhas, vale afirmar que devemos aproveitar as próximas as semanas em que o município estará com diminuição na circulação de pessoas para promover ações de limpeza em nossas residências pois é ali que se encontra a maior parte dos focos de dengue”, destacou Diego.

A Secretaria de Saúde orienta que em caso de sintomas de dengue, procure uma unidade básica de saúde e nunca se automedique. O Sindicato pede a seus colaboradores e a população, que redobrem as atenções a locais que possam conter irregularidades. A entidade também reforça que denúncias sobre terrenos, casas abandonadas e outras problemáticas sejam feitas ao telefone 3531-9200.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local