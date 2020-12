EMCAa Realiza Controle e a Eliminação de Possíveis Criadouros da Dengue na SAEC

Na quarta-feira, 16 de Dezembro, agentes da Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti (EMCAa) realizaram uma vistoria nas dependências da Superintendência de Água e Esgoto (SAEC). O objetivo da ação é manter os ambientes limpos e livres dos riscos da proliferação das larvas do mosquito.

Dentre as iniciativas, os agentes averiguaram os ralos e grelhas para evitar o aparecimento de larvas. Todo o trabalho foi acompanhado pela “Brigada Contra Dengue”, grupo composto também por funcionários da SAEC.

De acordo com a Secretaria de Saúde, Catanduva registrou no mês de novembro, 27 notificações de pessoas com possíveis sintomas de dengue. Até o momento, apenas um caso foi confirmado. Apesar do número baixo de novos casos na cidade recentemente, a dengue não deixa de ser uma doença preocupante.

A Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti (EMCAa) alerta os moradores a manter os cuidados e prevenção ao Aedes. Mesmo durante a pandemia a equipe tem realizado ações contínuas de enfrentamento ao mosquito, tais como: vistorias a imóveis, bloqueios para eliminação de criadouros, verificação de denúncias e nebulização em regiões específicas da cidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local