Emcaa Realiza Ação Educativa de Combate a Dengue no TG

OA EMCAa realizou na sexta-feira (28), uma ação educativa voltada ao combate à Dengue no Tiro de Guerra. O objetivo além de alertar sobre o combate ao vetor, também foi alertar os atiradores sobre o aumento de casos de dengue no município e selar apoio para parcerias futuras. Agora os atiradores serão multiplicadores destas informações para salvar vidas.

De acordo com o responsável pelas ações educativas da EMCAa Diego Palmieri, os casos de dengue na cidade encontram-se em crescimento gradativo, porém as medidas de contenção tem sido tomadas para que o número de casos não saia do controle, evitando assim, uma nova epidemia.

“As equipes estão em campo, tivemos um reforço importante com novos contratados e estamos massificando intensamente a informação em todos os nichos da sociedade, entretanto, somente o próprio munícipe pode colaborar nessa observação diária de locais que param água dentro das próprias residências e também divulgando os materiais educativos que vem sendo enviados”, explicou.

O Sargento Giovani do Tiro de Guerra ressaltou a importância da palestra e do papel do TG. “A palestra ministrada no dia de hoje pelo Sr. Diego Palmieri ajudou, não só a conscientizar os jovens Atiradores a combaterem a dengue, mas também a mostrar-lhes a importância de que gestos simples podem mudar a sociedade em que estamos inseridos. A palestra deixou todos os presentes muitos entusiasmados em ajudar a população catanduvense.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local