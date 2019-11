EMCAa em Parceria Com Tiro de Guerra e Legião Mirim Realizam Ação Contra a Dengue

Na manhã de ontem (13), a Equipe Municipal de Combate ao Aedys aegypti (EMCAa) realizou em parceria com o Tiro de Guerra de Catanduva e Legião Mirim, uma ação de prevenção contra a dengue no bairro Higienópolis.

Foram realizadas orientações sobre sintomas e distribuição de tapa ralos nas residências, e ao final da ação, os agentes percorreram as lojas da rua 7 Setembro colando cartazes.

De acordo com Diego Palmieri, Coordenador de ações do EMCAa, são desenvolvidas diversas atividades de conscientização durante o ano e parcerias como essas são essenciais para atingir o maior número de pessoas.

“Durante todo o ano realizamos diversas atividades sempre em parceria. A busca é por incluir entidades e grupos com representatividade no município e através da força do exemplo formar uma onda positiva quanto ao combate do mosquito. É importante também nestas atividades sentir na pele como é o trabalho dos agentes na rua e vimos um feedback positivo dos participantes, pois em alguns casos não são atendidos, a questão do sol e do deslocamento a pé tudo isso e levado em conta quanto as dificuldades que as agentes tem em campo”, comentou Diego.

O Sargento do Tiro de Guerra, Fábio Grimaldi, ressaltou que o TG está sempre à disposição para integrar-se a ações sociais como essa.

“O Tiro de Guerra está sempre pronto para ajudar a comunidade Catanduvense a criar essa conscientização, no tocante a assuntos dessa natureza. Esse combate deve ser diário e de cada um de nós, só assim vamos conseguir reduzir significativamente o número de pessoas infectadas”, detalhou Grimaldi.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Catanduva registrou 2.516 casos positivos de dengue, do começo do ano até agora.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local