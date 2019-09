Emcaa e Tiro de Guerra Fazem Ação de Conscientização no Centro de Catanduva

O EMCAa continua com campanhas e palestras contra a dengue

Na manhã de sexta (30) agentes do EMCAa e Tiro de Guerra de Catanduva realizaram uma ação para conscientizar a população visando orientar pincipalmente sobre funcionários que passam nas casas para visitas. A importância de deixa-los entrarem para verificação e prevenção do foco da dengue.

Mesmo depois de um surto em abril e que foi diminuindo gradativamente até julho e início de agosto fora de perigo mais uma vez, o EMCAa continua com campanhas e palestras contra a dengue.

Segundo Diego Palmieri, coordenador de ações do EMCAa, as equipes estiveram realizando ação educativa de combate a dengue nos semáforos das ruas Pará, Amazonas e Brasil orientando munícipes e realizando panfletagem aos motoristas.

“A ação foi realizada em parceria com o Tiro de Guerra e teve como objetivo conscientizar a população para o recebimento dos visitadores nas residências”, finaliza Diego. O controle da dengue exige um esforço de todos os profissionais de saúde, gestores e população. Não se combate a dengue sem parcerias. É preciso envolver outros setores da administração do município, como limpeza urbana, saneamento, educação, turismo, meio ambiente, entre outros. É de suma importância que o agente da dengue seja recebido tanto para verificação quanto para forma educacional de como prevenir e evitar as larvas do mosquito.

É importante lembrar que, para se reproduzir o mosquito Aedes aegypti se utiliza de todo tipo de recipientes que as pessoas costumam usar nas atividades do dia-a-dia: garrafas e embalagens descartáveis, latas, pneus, plásticos, entre outros. Estes recipientes são normalmente encontrados a céu aberto, nos quintais das casas, em terrenos baldios e mesmo em lixões. É preciso que as ações para o controle da dengue garantam a participação efetiva de cada morador na eliminação de criadouros já existentes ou de possíveis locais para reprodução do mosquito.

Da Reportagem Local