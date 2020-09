EMBRAPII Alcança Mil Projetos E Alavanca R$ 750 Milhões Privados Em Inovação

Desde sua fundação, em 2013, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial já somou mais de 1,5 bilhão em investimentos, sendo aproximadamente 50% dos recursos oriundos do setor empresarial, o que representa um total de R$ 750 milhões de recursos privados aportados em inovação nacional. EMBRAPII atingiu a marca de 1.000 projetos que unem indústria e pesquisa no desenvolvimento de novas tecnologias que atendam as demandas de mercado. A instituição pratica um modelo de fomento desburocratizado que busca suprir uma demanda do setor produtivo nacional. O valor total do projeto é dividido em três sendo aproximadamente 50% dos recursos oriundos do setor empresarial, 33% da EMBRAPII (recursos não reembolsáveis) e o restante de contrapartida não financeira dos centros de pesquisa. Além do financiamento, que não necessita de edital para a liberação de recursos, a instituição faz o acompanhamento de metas e prazos estabelecidos no ato da contratação até a conclusão. Mais de 680 empresas de diferentes portes e segmentos já foram beneficiadas. Na prática, a empresa que tem uma proposta de projeto e deseja inovar pode buscar diretamente uma Unidade EMBRAPII, de acordo com a área de competência, para apresentar sua ideia e, caso aprovada, o contrato já é assinado e o trabalho iniciado. Para o segmento cooperativa, a EMBRAPII possui uma linha especial de fomento que já contribuiu para a viabilização de mais de 100 projetos. Projetos de startups também possuem uma linha ampliada de crédito para que ganhem competitividade no mercado por meio da inovação e da interação com as grandes empresas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local