Em Uma Semana, 240 Pacientes Testaram Positivo Para Covid-19

Em uma semana 240 novos casos de Covid-19 foram diagnosticados em Catanduva. De acordo com o boletim do coronavírus até ontem foram contabilizados 5.542 pacientes que testaram positivo para doença. A evolução dos casos é feita com número de infectados divulgado no sábado passado e ontem. Na semana passada eram 5.302 pacientes que testaram positivo. Além disso, cinco mortes foram registradas na semana. Foram em média 34 novos casos diagnosticados por dia.

Dentre as atualizações de casos confirmados está a da candidata Beth Sahão que cumpre isolamento domiciliar depois de realizar o teste e confirmar a presença do vírus.

Os números apresentados neste sábado indicam ainda que 4,5% da população de Catanduva contraiu a doença desde o início da pandemia.

A porcentagem é analisada com referência na estimativa populacional de Catanduva do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o número de confirmados. Ainda de acordo com o boletim do coronavirus, no total foram 20318 notificações, destas 11.607 foram negativos para a Covid e 3.169 ainda aguardam resultados. Sobre a ocupação dos leitos nos Hospitais – o boletim indica que a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Emílio Carlos está com 81% de ocupação – com 10 pacientes de outros municípios e seis de Catanduva, da Unimed São Domingos está com 6% de ocupação . Nos leitos de enfermaria, o HEC está com também com 81% e o HUSD com 11% de ocupação.

Karla Konda

Editora Chefe