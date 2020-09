Em um Único Dia, Quatro Pessoas Morrem Pela Covid-19

Em um único dia, domingo, o primeiro depois da Fase amarela, quatro pessoas morreram por conta da Covid-19 em Catanduva. Ainda em investigação há outra morte registrada. No domingo, também foram registradas três mortes de moradores da região que estavam internados em Catanduva.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, às vítimas são: três homens de 44, 45, 75 anos e que estavam internados no Hospital Emílio Carlos (HEC).

E uma mulher, de 74 anos, que também estava internada no Emílio Carlos.

De acordo com o HEC, outros três óbitos foram registrados de moradores da região, as cidades não foram divulgadas.

Dados do Cartório de Registro Civil incluíram os registros dos cinco óbitos em Catanduva, inclusive o que ainda está em investigação.

No total, Catanduva tem confirmadas 120 mortes pela Covid-19. E 3980 casos confirmados da doença.

Internados, segundo os hospitais são 12 pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Unimed São Domingos e Emílio Carlos e em leito de enfermaria são 16.

De pacientes moradores da região estão internados na UTI, 14 pacientes e na enfermaria 15 pacientes. Dados de catanduvenses que estão internados em cidades da região não foram informados. De acordo com a Santa Casa de Novo Horizonte, até ontem, 05 pacientes de outras cidades (Sem informar quais municípios) permaneciam na UTI. Nenhum paciente na enfermaria.

Karla Konda

Editora Chefe