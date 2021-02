Em um Mês, Prefeitura de Catanduva Executa 1,3 Milhão de Metros Quadrados de Roçagem

O serviço de limpeza urbana neste primeiro mês da atual administração alcançou 1,3 milhão de metros quadrados de roçagem que foram executados no período, de acordo com balanço da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.

A marca expressiva alcançada incluiu limpeza em praças, áreas verdes, canteiros centrais e rotatórias, nos quatro cantos da cidade. Neste ano, a secretaria teve de driblar a escassez de funcionários para o serviço braçal, devido à extinção do projeto Frente-Cidadã. Na época eram 85 trabalhadores nas ruas. Atualmente, são quatro roçadeiras efetivos prefeitura e 2 tratores, além da equipe terceirizada, que conta com 22 operadores de roçadeira manual. Apesar disso, um plano de ação foi colocado em prática. Uma das estratégias consistiu em unir forças com a iniciativa privada para ampliar o atendimento às ordens de serviço. A iniciativa ganhou apoio da Usina São Domingos, Frucamp, Cocam (Cia de Café Solúvel), Coplan, Unimed Catanduva. Além disso, as equipes estão sendo acionadas para trabalhar aos finais de semana, em esquema de revezamento.

A meta da Secretaria é alcançar, com os serviços de roçagem 100% da cidade até o final de fevereiro. Depois disso, haverá manutenção periódica dos locais atendidos.

Equipes em Ação – os serviços de roçagem na última sexta-feira, (05): Praça do Barão, Cidade Jardim, Jardim Paraíso, Parque José Cury.

Ariane Pio

Da Reportagem Local