Em Um Ano, Procura Por Exames Preventivos Do Câncer De Próstata Aumenta 74,6%

Com a campanha Novembro Azul sendo aderida pela Cidade Feitiço, fazendo com que ações de conscientização para os cuidados com a saúde do homem na prevenção ao câncer de próstata sejam aplicadas em Catanduva, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou dados positivos na área: a procura por esses procedimentos aumentou 74,6% no intervalo de um ano.

Conforme a informação, 234 ultrassonografias de próstata foram solicitadas aos prestadores de serviço (que são o HPA – Hospital Padre Albino e AME – Ambulatório Médico de Especialidades) do começo deste ano até setembro.

No mesmo período de 2018, foram apenas 134 solicitações. Por meio desse exame é possível detectar doenças e alterações na próstata, junto com o toque retal e outros procedimentos laboratoriais. Nesse caminho, as unidades de saúde acolhem os pacientes e são a porta de entrada para exames preventivos gratuitos O exame preventivo é recomendado para homens acima de 50 anos. Para isso, o primeiro passo é buscar avaliação médica e de enfermagem na unidade de saúde. Em caso de alteração nos exames, o paciente é encaminhado ao especialista para novos rastreamentos.

“De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma das ações que beneficiou o aumento da procura do público masculino pelos serviços de saúde foi a extensão do horário de funcionamento em algumas regiões da cidade. O atendimento passou ser realizado em pelo menos um dia da semana até às 20h00. Eles representam 46% do público atendido; já o número de homens que procuram o serviço de saúde no horário tradicional é consideravelmente inferior, algo em torno de 30%”, diz a nota oficial divulgada.

Sinais e sintomas

Vale a pena ressaltar que os sinais mais comuns do câncer de próstata são: dificuldade de urinar; demora em começar e terminar de urinar; sangue na urina, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite.

Da Reportagem Local