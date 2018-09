Em três Semanas, Gasolina em Catanduva Aumenta 4% nos Postos

Em apenas três semanas, os catanduvenses sentiram mais uma vez, o reflexo do aumento nos combustíveis, principalmente na gasolina. Nos postos da cidade, a gasolina está 4% mais cara na comparação entre final de agosto e agora em setembro.

A porcentagem é obtida quando comparamos o valor mais caro encontrado na cidade há três semanas e o mais alto praticado até o dia 20 deste mês. Antes, o consumidor pagava pelo litro da gasolina até R$ 4,59 e hoje paga até R$ 4,77.

A pesquisa é fundamental para encontrar o valor mais baixo.

Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostram que em Catanduva existe uma variação de R$ 0,15 de um posto para o outro. O menor valor encontrado – posto de bandeira branca – a gasolina custa R$ 4,62. O mais alto R$ 4,77.

Na pesquisa realizada pela ANP, 10 postos de combustíveis foram analisados na semana passada.

A média, em Catanduva, é de R$ 4,70. Acima da média feita para a capital do Estado, por exemplo.

Em São Paulo o combustível pode ser encontrado de R$ 3,87 a R$ 4,99. Uma média de R$ 4,36.

Há três semanas, O Regional publicou que os preços por litro da gasolina se igualavam com os valores praticados no Rio de Janeiro – considerados os mais altos do Brasil. Naquela ocasião, a pesquisa foi realizada pela Ticket Log (IPTL) e custava na “Cidade Maravilhosa” R$ 4,58.

A realidade agora é diferente. No Rio de Janeiro, segundo a ANP, o combustível derivado do petróleo custa entre R$ 4,55 a R$ 5,59. Uma média de R$ 5,01.

O Regional pesquisou também os preços encontrados por donos de veículos em São José do Rio Preto, Araraquara, Barretos e Sertãozinho.

Na cidade vizinha a Catanduva, a média de preços calculada entre o mais barato e o mais caro é de R$ 4,51. Os consumidores pagam entre R$ 4,39 e R$ 4,69. Em Araraquara o valor é um pouco mais alto. Média de R$ 4,55. O mais barato R$ 4,19 e o mais caro R$ 4,89.

Na cidade da Festa de Peão o consumidor paga na gasolina R$ 4,29 até R$ 4,69. Em Sertãozinho, o combustível custa R$ 4,44 até R$ 4,59.

Karla Konda

Da Reportagem local