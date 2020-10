Em Três Meses, Catanduva Aumenta Frota em 391 Veículos, Segundo Denatran

Uma das dificuldades encontradas pelos gestores dos municípios é a mobilidade urbana. Num trânsito relativamente complicado que temos em Catanduva, a tendência é justamente piorar, conforme aumenta o número de veículos circulantes na cidade. Em três meses, dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) indicam que Catanduva teve um aumento de 391 veículos documentados. Saltou de 110.528 em julho deste ano para 110.919 em setembro. Somente nos automóveis o crescimento foi de 205 carros a mais circulando pelo município.

Motocicletas o crescimento foi menor – 86 novas motos foram documentadas na cidade.

Calculado em porcentagem 90,5% da população de Catanduva tem um veículo. Isso baseado na estimativa populacional de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na qual a Cidade-feitiço aparece com 122.497 habitantes.

Em todo Brasil são 106.917.780 veículos registrados. Destes – 57.559.950 são automóveis e 23.648.227 são motos.

Karla Konda

Editora Chefe