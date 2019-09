Em Três Dias De Ação, Projeto ‘Cidade Limpa’ Recolhe 101 Toneladas de Volumosos

Todo o material tem de estar na calçada até as 7h no dia da recolha no bairro

Da Reportagem Local

O projeto ‘Cidade Limpa’ segue atuando em Catanduva. Só nos três primeiros dias da atividade, foram recolhidas mais de 101 toneladas de volumosos, que são móveis e outros objetos que não são utilizados pela população e, como direta consequência, podem se tornar criadouros do Aedes aegypti e de aracnídeos, como os escorpiões. A ação é realizada por uma emissora de TV, em parceria com a Prefeitura de Catanduva, e conta com apoio da Saec – Equipe da Superintendência de Água e Esgoto, acontecendo em toda a região.

“Na atividade, foram realizadas 94 viagens com os caminhões do ‘Cidade Limpa’, que percorreram bairros como Bom Pastor, Solo Sagrado, Conjunto Euclides, Jardim do Bosque, Vila Mota, Tarraf, Glória, Santa Rosa, São Francisco, Nosso Teto, entre outros. Lixo eletrônico também foi recolhido e resultou em cinco veículos cheios do material. Na segunda-feira, 16, as equipes estarão nos bairros Alto da Boa Vista, Cidade Jardim, Granville I e II, Irradiação, Alpino, Jardim América, Jardim Paraíso, Jardim Soto, João Righini, José Antônio Borelli, Monte Líbano, Nações Unidas, Onélio de Freitas, Parque Iracema 2, San Remo, Santa Helena, Vila Celso e Zé Povão”, ressaltou a prefeitura catanduvense em nota oficial. Vale ressaltar que o ‘Cidade Limpa’ não recolhe resíduos de construção civil e materiais provenientes de podas de árvores e grama

O Secretário de Meio Ambiente, José Maurício Braga, ainda complementa: “reforçamos a informação de que é preciso que o material descartado esteja na calçada das residências antes do início da coleta que começa às 7 horas”. Até a próxima quarta-feira, dia 18 de setembro, o ‘Cidade Limpa’ chegará a mais de 100 bairros de Catanduva, realizando a coleta das 7h00 às 17h00. No total, são 14 caminhões que estarão nos sete setores divididos pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

“Vale ressaltar que galhos de árvores, lixo comum, hospitalar, lâmpadas e entulho da construção não são levados. A iniciativa também conta com o apoio da Secretaria de Obras e Serviços. Outras informações pelo telefone (17) 3531-9118 ou 3531-9122. O cronograma completo está no site www.catanduva.sp.gov.br”, finaliza a assessoria de imprensa da prefeitura.