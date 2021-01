Em Todo Ano, 20 Acidentes Fatais São Registrados em Catanduva

Durante os 12 meses de 2020, Catanduva registrou 20 acidentes fatais em rodovias e áreas urbanas. Dados são do Infosiga, ferramenta do governo do Estado que indica a quantidade de mortes no trânsito nas cidades. No ano passado, o mês que mais registrou óbitos em acidentes automotores foi maio, com quatro ocorrências. Oito meses do ano ocorreram colisões que resultaram em mortes. Numa média de 2,5 casos para cada mês com registros. O levantamento indica ainda que em Catanduva o índice de acidentes foi o mesmo que o registrado em 2019. Foram 20 batidas que ocasionaram óbitos naquele ano. Número inferior foi visto em 2018, quando a cidade registrou 11 acidentes fatais.

Dados do Infosiga indicam ainda que de 2015 a 2020, o maior número de vítimas que faleceram em acidentes ou em decorrência de alguma colisão foram homens – num total de 82,2%. 56,7% eram condutores dos veículos e a maioria das mortes foi de jovens entre 18 a 24 anos.

64,4% das mortes ocorreram em acidentes em vias urbanas e não em rodovias.

Os dados indicam ainda a maioria de morte ocorrida em acidentes de trânsito que envolveu carros. 51 ocorrências no total. Com motos foram 45 nos últimos cinco anos.

Foram registrados ainda 24 atropelamentos nestes cinco anos, que resultaram no óbito das vítimas.

No total de acidentes foram registrados em Catanduva em 2020, 671 ocorrências. A maioria deles, nas quintas-feiras à tarde (108 casos).

Sexta-feira e segunda-feira foram os outros dois dias da semana com mais incidências de colisões, com 96 e 94 ocorrências, respectivamente.

Karla Konda

Editora Chefe