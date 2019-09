Em Resolução, SME Define Datas Para Matrículas na Rede Municipal de Ensino

Em resolução publicada no Diário Oficial do Município, a Secretaria Municipal de Educação definiu datas para as matrículas na rede municipal. Trata-se da resolução 16 de 2019, que dispõe sobre os critérios e procedimentos para atender a demanda nas unidades escolares do município em 2020. Dentre os quesitos estipulados pelo documento, está a definição de prazo para a realização da matrícula. Conforme o cronograma de atendimento, a inscrição e o cadastramento de crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontrem fora da escola pública, em qualquer ano do Ensino Fundamental, e para o Jardim I e Jardim II da Educação Infantil, ocorrerão no

período de 01 a 31 de outubro de 2019. A renovação de matrículas dos alunos em continuidade da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Regular ocorrerá durante o mês de outubro de acordo com as datas de reunião de pais, que constam no calendário escolar.

A inscrição de candidatos a uma vaga, nas classes de Berçário I, Berçário II e Maternal, ocorrerá no período de 01º a 18 de novembro de 2019.

O encaminhamento de alunos do Jardim II da Educação Infantil para efetivação de matrículas no 1º ano do Ensino Fundamental ocorrerá no período de 21 a 31 de outubro de 2019. A inscrição por transferência de matrícula e por intenção de transferência de matrícula ocorrerá após o início do ano letivo; Na modalidade EJA, a compatibilização da demanda cadastrada para os cursos do segundo período letivo, ocorrerá a partir do mês de junho e no decorrer do 2º semestre de 2020.

Consta ainda: “É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental, de crianças com 06 anos ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, nos termos da Lei e das normas nacionais vigentes. As crianças que completam 06 anos de idade após o dia 31 de março, devem ser matriculadas na etapa da pré-escola, na Educação Infantil. No atendimento à demanda do Ensino Fundamental, a escola deverá observar os parâmetros: o atendimento, preferencialmente em escola pública próxima à residência do aluno, conforme o georreferenciamento determinado pelo setor de Cadastramento de alunos da Secretaria Municipal de Educação; oferta de transporte somente para os alunos residentes em áreas urbanas de difícil acesso ou para melhor acomodação da demanda escolar e para alunos com deficiência, quando necessário, e para os alunos residentes em zona rural, conforme Resolução SME nº 11, de 25/09/2017; a inclusão do aluno com deficiência, sempre que possível, nas unidades escolares que tenham condições adequadas de acessibilidade”.

