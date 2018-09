Em Prol dos Pacientes Com Câncer, AVCC Apresenta Futura Sede Para Autoridades

Em prol dos pacientes com câncer, e com o objetivo de dar suporte físico e psicológico, a Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC) apresentou as instalações da futura sede para autoridades e voluntários, na manhã de ontem (15). 19 municípios serão atendidos com a AVCC que oferecerá toda estrutura em acomodação e respaldo psicológico e jurídico.

A associação foi fundada em 2006 por Denize Aparecida Forcinitti Valera. Segundo a fundadora, o trabalho começou com um grupo pequeno de amigas e se expandiu ao longo dos anos.

“Meu marido teve essa doença e o sonho dele era trazer essa associação para Catanduva. Ele acabou falecendo e depois de um ano e com o apoio do meu filho, Alexandre Valera, nós montamos a AVCC com um grupo pequeno de amigas. Eu reuni algumas amigas no fundo de casa e de lá nasceu a associação. A coisa foi crescendo e hoje (ontem) estou me sentindo realizada. Temos muito credibilidade e somos muito respeitada pela sociedade. Nosso trabalho é reconhecido”, diz Denize.

O presidente da AVCC João Batista Rinaldi ressalta a importância da entidade e da estrutura que será oferecida para os pacientes com câncer.

“Hoje (ontem) estamos mostrando para todos os representantes de AVCC´s e autoridades o nosso trabalho e o nosso objetivo de concretizá-lo. Aqui será a parte administrativa com 12 apartamentos, com parte psicológica, jurídica. A entidade já oferece atendimento com cesta básica, remédio, leite e nutrientes. Agora queremos expandir e oferece mais para os pacientes que virão de fora para fazer a radioterapia aqui no hospital”, informa Rinaldi.

De acordo com Nelson Martins, representante da Fundação Padre Albino, a nova sede acolherá os pacientes que virão fazer radioterapia em Catanduva.

“Era um sonho já da fundação em ter a radioterapia há anos. Mas não era uma construção simples. São 1.300 m2 o prédio da radioterapia e é uma construção caríssima. A radioterapia já está com o aparelho que faz a radioterapia, já está pago e já está em fase de finalização a instalação. Até o começo do ano a gente espera estar atendendo mesmo sem a autorização do SUS. A Fundação vai começar a atender e banca isso até a aprovação do SUS e até lá também esperamos que a nova sede esteja pronta”, aponta Martins.

A voluntária Neli Sônia de Carvalho Aguiar afirma que é uma satisfação poder fazer parte da realização do sonho da nova sede.

“Eu comecei na associação desde sua inauguração junto a Denise e ver essa obra é um grande sonho que está se realizando. Serão 12 apartamentos e daremos todo o suporte para os pacientes”, ressalta a voluntária.

SERVIÇO

Os interessados em colaborar com o final da obra da nova sede pode optar por fazer um depósito na conta 2270-5, agência 6598-6, Bando do Brasil, CNPJ: 09.034.991/0001-06. Mais informações pelo telefone (17) 3523-5026.

Karla Sibro

Da Reportagem Local