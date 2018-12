Em Projeto de Montagem, HCC Avança Para a Inauguração

Em projeto de montagem, o Hospital de Câncer de Catanduva avança mais uma etapa para a inauguração. O mobiliário interno já está sendo montado para a concretização do novo serviço de radioterapia. Móveis funcionais, poltronas, armários, mesas e arquivo deslizante já estão sendo instalados. Tudo é pensado para garantir mais comodidade aos pacientes e familiares. A previsão é de que as obras estejam finalizadas entre janeiro e fevereiro de 2019.

“No hall de entrada, 15 unidades individuais e dois conjuntos confortáveis de poltronas de design contemporâneo foram montadas e aguardam posicionamento. Também estão armazenadas, à espera de instalação definitiva, as mesas, armários e cadeiras dos consultórios; são mais de 30 cadeiras deslizantes e fixas. O arquivo deslizante proporcionará maior organização e comodidade, pois as estruturas verticais, que se encaixam em cavidades predefinidas, reduzem o espaço útil em até 70% quando comparados aos arquivos convencionais. O estacionamento para veículos está em fase de conclusão; falta apenas a jardinagem”, informa a assessoria de imprensa da Fundação Padre Albino.

Já a primeira etapa de instalação do acelerador linear pela empresa Varian foi concluída nesta quarta-feira (19), com a realização de testes com acompanhamento do físico responsável.

Neste mês ainda teve início a instalação do acelerador linear. Segundo Renato Alcântara, engenheiro da empresa responsável pelo aparelho acelerador linear, os ajustes finais já estão sendo executados. Os componentes estão sendo montados.

“O processo deve levar em torno de quatro semanas para finalização”, informa Alcântara. O trabalho instalação do acelerador é acompanhado por um funcionário da Fundação Padre Albino que ajuda nos ajustes físicos da estrutura da casamata, além de um gesseiro responsável pelos retoques finais.

Karla Sibro

Da Reportagem local