Em Primeiro Dia de Vacinação, Estoque Acaba e Campanha é Paralisada Até Nova Remessa

Bem diferente de campanhas anteriores, em que era necessário convocar as pessoas para imunização contra a gripe, neste primeiro dia de vacinação, estoque foi finalizado e campanha será paralisada até que nova remessa seja enviada pelo Governo do Estado.

De acordo com a prefeitura de Catanduva, há previsão de receber novo lote ainda nesta semana.

Para campanha nacional de vacinação contra a gripe, que foi antecipada pelo Ministério da Saúde, nesta primeira etapa, são vacinados idosos e profissionais de saúde.

Em nota, a administração afirmou: “Para a primeira etapa, a cidade recebeu 29% da quantidade necessária para atender o público-alvo, composto por idosos e profissionais da saúde. Todos os anos, a Secretaria de Estado da Saúde, responsável pelo abastecimento das doses, envia quantidade previamente estipulada para atender certo período da campanha, mas devido à grande procura, associada ao coronavírus, o montante quase chegou ao fim no primeiro dia”. Uma nova divulgação será feita, assim que a prefeitura receber o segundo lote da vacina.

Para essa campanha, e por conta da prevenção sobre o coronavírus, a vacinação foi descentralizada, com postos montados em diferentes locais, além das salas de vacina das unidades de saúde.

Um dos pontos que mais houve procura foi o montado na Escola Barão do Rio Branco.

Karla Konda

Editora Chefe