Em Prevenção à Covid- 19, APAE Catanduva Realiza Sanitização Com Ozônio Nos Veículos

Na última quinta-feira, dia 21, uma empresa especializada em Purificação de Ambientes fez a sanitização com gás ozônio nos transportes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Catanduva.

De acordo com a diretora de APAE, Maura Guerrero, diversas ações de prevenção à covid-19 tem sido adotadas pela entidade. “Nós reforçamos a limpeza dos ambientes, intensificamos o uso de álcool em gel, distanciamento, além do uso de máscaras de proteção comuns e face shields. As aulas presenciais estavam programas para o dia 25 deste mês (ontem), porém devido o decreto estadual, as atividades foram suspensas. Nós estamos nos adequando para que em breve possamos retornar gradativamente, de forma híbrida, com parte das aulas presenciais, virtuais e horário”, explicou.

Maura ainda destacou sobre a aplicação de ozônio nos veículos da instituição. “Realizamos na semana passada a aplicação de ozônio dentro dos ônibus da APAE. Tivemos a orientação de que o ozônio combate bactérias, fungos, protozoários. Nós da APAE de imediato fomos buscar essa imunização, temos cuidado e carinho pelos nossos alunos especiais. Agora os nossos ônibus estão preparados para o retorno das aulas presenciais”, frisou.

“A sanitização com ozônio garante um ambiente livre de ácaros, inativa vírus, elimina bactérias e qualquer outro tipo de contaminante. O ozônio chega em todos os locais, até mesmo onde nossas mãos não alcançam. Ele tem alto poder de limpeza e descontaminação”, completou o engenheiro especialista em ozônio, Antonio Spina Neto.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local