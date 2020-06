Em Parceria com a Secretaria, Grupo Cabrabão Lança Peça Teatral On-Line

Respeitável público, é hora de garantir aquele espaço caprichado no sofá, porque nesta quinta-feira, dia 25, será a estreia da nova peça do Grupo Cabrabão “Vapor”. A peça está inclusa nas atividades da Mostra de Teatro, desenvolvida ao longo da semana com transmissão ao vivo na página do Youtube da Secretaria de Cultura. “No período, pensamos em ideias para garantir o entretenimento ao público, principalmente nesse momento. A estreia do espetáculo Vapor foi totalmente adaptada para ocupar as telas de computadores e celulares, e ganhou ações adicionais”, destacou o diretor do projeto Rafael Back.

A peça mostra um período pós-apocalíptico, onde o Brasil enfrenta sua maior crise em séculos.

O texto e a direção do espetáculo são de Rafael Back. Os figurinos são de Vânia Santos e o cenário é do Grupo Cabrabão. Guilherme Brandão foi o responsável pela pesquisa e a direção musical é de Maju Malavaes e Vine Spina. Já a orientação de artes virtuais é de Lucas Paschoal. No elenco estão Rafael Back, Aline Leite, Henrique Zukovski, Priscila Rodrigues e Vânia Santos.

Sobre a peça

Uma terra esquecida pelo governo e dominada pelos interesses dos conglomerados empresariais é o cenário árido onde um lendário grupo, denominado cangaço à vapor, sai à procura de um artefato que pode resgatar tudo o que foi tirado do povo. A encenação traz como marca o movimento steampunk e tem classificação livre.

