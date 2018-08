Em Oito Meses, 47 Pessoas São Picadas Por Escorpiões em Novo Horizonte

Em oito meses, 47 pessoas foram picadas por escorpiões em Novo Horizonte. Os dados são da Vigilância Epidemiológica da cidade que tem mais de 40 mil habitantes. No período de 23 dias, três crianças foram vítimas, entre elas um bebê de onze meses.

Em todo território paulista são 11,5 mil picadas de escorpião registradas só neste ano. No acumulado de janeiro a dezembro do ano passado foram 21,7 mil e em 2016 18,8 mil. Os números seguem em alta desde 2011. Naquele ano foram 7 mil ataques dos aracnídeos do tipo amarelo, o mais venenoso.

Mas para quem tem crianças em casa, os cuidados são fundamentais com a aparição dos escorpiões. O motivo é que o clima seco e a baixa umidade relativa do ar favorecem os ataques.

“Ambientes com pessoas vulneráveis, como escolas, creches, hospitais e casas de repouso para idosos, precisam ser vistoriados frequentemente. Crianças são mais suscetíveis por causa da relação entre o peso do corpo e a potência do veneno”, informa a assessoria de imprensa da Prefeitura de Novo Horizonte.

Para se prevenir, alguns cuidados devem ser tomados, entre eles está o de manter a casa limpa, retirando acúmulos de sujeira atrás de móveis, cortinas e tapetes. O quintal ou jardim também devem ser limpos para evitar acúmulo de entulhos e lixo. Também é importante evitar andar descalço ou colocar as mãos em buracos ou frestas, além de manter animais como galinhas, corujas, gansos ou sapos no quintal, já que eles são predadores naturais dos escorpiões.

As roupas e calçados devem ser inspecionados antes de serem usados. As frestas e buracos das paredes também devem ser cobertas. Objetos não devem ser guardados embaixo das camas e as camas devem ser afastadas das paredes. Telhas e tijolos acumulados devem ser manuseados com cuidado e ao pegar lenhas ou quando estiver capinando, os moradores devem redobrar o alerta.

“A picada do escorpião, na maioria das vezes, causa poucos sintomas, como verme­­lhidão, inchaço e dor no local da picada, entretanto, alguns casos podem ser mais graves, causando sintomas generalizados, como enjoo, vômitos, dor de cabeça, espasmos musculares e queda da pressão, falta de ar, palidez, suor, entre outros”, informa o setor.

Em caso de acidente com escorpião amarelo, é importante procurar uma unidade de saúde mais pró­­­­­xima. Os pacientes com sin­­­­tomas mais graves devem usar soro antiescorpiônico, que deve ser prescrito pelo mé­­­­­­dico para cortar o efeito do veneno no organismo.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local