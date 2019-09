Em Nove Meses, SAEC Substitui Mais De 2 Mil Metros De Tubulação

De acordo com levantamento da Saec, aproximadamente 1.3 mil metros de rede de água e 1 mil metros de tubulação de esgoto já foram substituídos em Catanduva, nas principais intervenções executadas neste ano. Os dados incluem obras nas ruas: Manaus, na região central, Cervantes Ângulo, no Parque Joaquim Lopes, além de serviços em vias do Conjunto Euclides. Os trechos recuperados ganham finalização com asfalto novo.

Por isso, a Saec está fazendo inspeção do sistema de distribuição de água na região central. Segundo a autarquia o serviço é semelhante a um exame de endoscopia. Conforme a operação, o tubo com uma câmera acoplada é introduzido na rede e permite avaliar suas características e seu estado de conservação.

O procedimento gera imagens em um monitor e são assistidas em tempo real por equipe técnica da Saec, junto a profissionais de empresa contratada para executar a intervenção.

Nessa etapa, os trabalhos foram executados estrategicamente entre as Ruas 24 de Fevereiro e Teresina, na semana passada. No trecho, a rede é composta, em vários pontos, por PVC com mais de cinco anos de uso e ferro fundido que tem mais de 20 anos de uso.

Dentre as condições já evidenciadas nesta localidade está a ocorrência de incrustação, ocasionada pela concentração de carbonato de cálcio e magnésio que, presente na água, se cristaliza. Com isso, a pressão da água é reduzida, já que as incrustações diminuem o diâmetro da rede. Sua consequência é o entupimento, porém não é nocivo à saúde. “Essa condição resulta em intervenções frequentes nesse território, situação que motivou análise mais profunda”, destacou Auro Silva Garcia Filho, biólogo da Saec.

A partir do diagnóstico detalhado, equipe técnica da autarquia irá preparar um plano de ação e, se necessário, intervir com as devidas correções. Caso o relatório constate a má conservação, uma das estratégias é a execução de obras de substituição de redes. “Esse trabalho tem sido alvo de investimento pela Saec em vários pontos da cidade”, finaliza.

Ariane Pio

Da Reportagem Local