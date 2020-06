Em Nova Remessa, Catanduva Recebe Mais Cinco Respiradores

Em nora remessa do Governo do Estado, Catanduva recebeu mais cinco respiradores na tarde desta quinta-feira.

Os equipamentos, usados em caso de internação de pacientes na Unidade de Terapia Intensiva, somam-se a outros cinco recebidos no último dia 15.

Os 10 novos aparelhos serão utilizados para possível ampliação de leitos de UTI no Hospital Emílio Carlos, que atende pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de Catanduva e outros 19 municípios.

De acordo com a assessoria de imprensa da Fundação Padre Albino (FPA), os aparelhos foram trazidos escoltados pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar e foram recebidos pelo administrador do Hospital Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues, o diretor médico, Jussemar Roces Rios, e pela gerente de Captação de Recursos, Angélica Rodrigues. “Os equipamentos foram solicitados à Secretaria de Estado da Saúde por meio do Plano de Contingência elaborado pela Fundação Padre Albino no início de 2020 para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 contemplando a criação de 20 leitos de UTI adulto e 22 leitos de Enfermaria no HEC além da implantação da URA (Unidade para Respiratórios Agudos)”.

De acordo com a assessoria de imprensa do Governo do Estado, a distribuição dos equipamentos aos municípios segue trabalho técnico, visando levar mais respiradores para locais com maior demanda de internações por Covid-19 e estruturar novos leitos, permitindo a ampliação da capacidade de atendimento na rede pública.

Em toda a região foram 17 unidades nessa nova remessa. Cinco para Catanduva, cinco para o Hospital de Base de Rio Preto, três para prefeitura de Novo Horizonte e quatro para a Santa Casa de Votuporanga.

O Governo de SP recebeu, na última sexta-feira (12), 650 novos respiradores da Turquia. Esse é o terceiro lote de aparelhos turcos e completa a compra de um total de 1.500 unidades do modelo Biyovent. Além disso, o Estado já recebeu 860 ventiladores pulmonares entre os equipamentos importados da China, enviados pelo Ministério da Saúde e oriundos de doações feitas pela iniciativa privada.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook